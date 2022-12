World Cup Series 2WATCH

I mondiali si sono conclusi da poco con la vittoria degli argentini e l’incoronazione di Lionel Messi tra i migliori giocatori di sempre.

Per questo importante evento 2WATCH ha lanciato un format su Twitch in cui il noto content creator NoWeak ha commentato tutte le partite dei mondiali in compagnia di FondatoriFUT.

I gironi

Il tutto è partito proprio dai gironi, inizio e momento chiave di questo mondiale analizzato dai 3 influencer. I ragazzi hanno seguito da vicino le gesta assurde del Marocco che per la prima volta è arrivato alle semifinali mondiali lasciando di stucco tutti al momento della realizzazione di quanto avvenuto.

Inoltre proprio in questa fase ognuno di loro ha iniziato a fare pronostici innescando diversi dibattiti con la community.

Gli ottavi

Con il passare dei giorni il mondiale si è evoluto, e con lui anche le aspettative e la visione degli host: dal sogno della finale Messi contro Ronaldo, all’ipotetico arrivo in finale del Marocco fino ad arrivare alla speranza di vedere per la prima volta il Giappone in finale proprio come in Holly e Benji.

I quarti

Durante i quarti, i 3 conduttori si sono lasciati andare a diversi commenti, alcuni dei quali molto accesi. Uno dei momenti più importanti della trasmissione è stata la fase in cui è stato eliminato definitivamente Ronaldo dal mondiale. Dall’altra parte i ragazzi non hanno esitato nel fare i complimenti al Marocco, che si è mostrato capace di una grandissima partita. Sul fronte opposto si sono trovati a discutere della partita Argentina-Olanda che ha accentuato forti discussioni in diretta a causa dei tanti errori arbitrali.

Le Semifinali

Da una parte la tanto agognata partita Argentina-Croazia, che poneva agli estremi due leggende del calcio odierno al termine della propria carriera: Lionel Messi e Luka Modric. Ad avere la meglio è stata la seleccion che si è qualificata in finale. Una delle partite più sentite in live sul canale di 2WATCH è stato proprio lo scontro Francia-Marocco che ha visto gli host appassionarsi al gioco Marocchino nonostante la sconfitta.

L’attesissima finale

19 Dicembre 2022, il giorno in cui Lionel Messi ha scritto la storia avvicinandosi, così, alla leggenda di Maradona. La partita più attesa di tutte in trasmissione, la partita che ha acceso gli animi dei conduttori che si sono trovati a gestire un tesissimo scontro che si è trasportato fino ai rigori, durante i quali a spuntarla sono stati gli Argentini.

Sicuramente un format pieno di emozioni, che ha permesso a NoWeak ed ai FondatoriFUT di godersi un mondiale fantastico in live con l’audience di 2WATCH.