Milano, 2 mag. (askanews) – Poca fantasia o tanta pigrizia possono mettere in pericolo i nostri dati. In occasione del World Password Day, emerge che le Password più usate sono davvero prevedibili e “a portata di hacker”. Secondo Nordpass, la password più gettonata al mondo nel 2022 è stata proprio la parola “Password”, mentre in Italia si è preferito utilizzare i numeri “123456” in sequenza. Tre i punti fondamentali per creare una password sicura: Cambiare frequentemente la propria password, scegliere una Password differente per ogni piattaforma e dove possibile utilizzare l’autenticazione a due fattori.

Inviati del 02/05/23 17:30 — Audio – World Password Day, la più scelta è ancora la parola “Password”

