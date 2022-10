World Pasta Day: dalla cottura sostenibile alla colazione

Milano, 21 ott. (askanews) – E’ la più amata dagli italiani e ha conquistato i cinque continenti, tanto che le è stata dedicata una giornata mondiale. In occasione del World Pasta day del 25 ottobre, il piatto cardine della cucina nostrana guarda anche alla ecosostenibilità. Si potrebbero risparmiare 12 miliardi di litri d’acqua ogni anno e abbattere le bollette per i costi del gas per prepararla del 95% usando la cottura in pentola a pressione come risulta da uno studio di Lagostina che ha lanciato il “Menù Consapevole” per azzerare gli sprechi in cucina.

Giovanni Soldini, celebre velista e recordman di navigazioni estreme, ha accettato questa sfida, perchè nelle regate è abituato a fare grande attenzione ai consumi.

“Facciamo la pasta in pentola a pressione e la cosa strana è che la facciamo a casa, la facciamo a casa perchè facendola in pentola a pressione risparmiamo tantissimo gas, tantissima acqua e tantissimo tempo”.

La pasta di fatto cuoce nel suo sugo appena un po’ più allungato e bastano due-tre minuti di fischi della pentola a pressione per avere maccheroni cotti al dente.

Si aggiungono poi gli altri ingredienti a piacere e il gioco e fatto. “La pasta è una gran cosa ma in pentola a pressione è ancora più buona”.

Ma la pasta non smette mai di rinnovarsi, lo chef Valerio Braschi, più giovane vincitore della storia di Masterchef, la trasforma in una tazza di latte e cereali.

La ricetta esalta la versatilità del prodotto e apre a nuove possibilità di utilizzo.

“Per festeggiare il Pasta Day quest’anno ho deciso di creare una pasta addirittura per la colazione, l’amo talmente tanto che non potevo non farlo e ho creato con WMF un piatto strepitoso vi auguro un buon Pasta Day”.

Ne è uscita una pasta soffiata con cannella in latte di cocco e mandorle. La pasta dunque è capace di far incontrare in cucina, innovazione, ecosostenibilità, tecnologia creatività e soprattutto arte culinaria. “Uno spettacolo! Buon pasta day a tutti e mi raccomando la pentola a pressione grande mezzo per cucinare in poco tempo, con poca acqua e poco gas”.