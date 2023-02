World Radio Day, l'Università Roma Tre lancia 'World Radio & Podcast Day'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Lunedì 13 febbraio si celebra il World Radio Day. Tra le tante iniziative che si susseguiranno in tutta Italia un evento particolarmente atteso è quello promosso dall’Università degli Studi Roma Tre, in collaborazione con l’Ufficio Studi R...

(Adnkronos) – Lunedì 13 febbraio si celebra il World Radio Day. Tra le tante iniziative che si susseguiranno in tutta Italia un evento particolarmente atteso è quello promosso dall’Università degli Studi Roma Tre, in collaborazione con l’Ufficio Studi Rai e con Confindustria Radio Tv: 'World radio & podcast day'. L’evento ha come protagonisti la radio digitale e tutte le proposte di digital audio che concorrono alla definizione di un ecosistema che ribadisce la forza della narrazione sonora nella nostra esperienza quotidiana sia come stakeholders sia come fruitori.

Nell’ambito della giornata sarà presentata la ricerca dell’Ufficio Studi Rai pubblicata nel recente volume curato da Rai Ufficio Studi “Ecosistema Audio Suono. Dalla Radio all’Audio di Servizio Pubblico. Tra rinascita dell’ascolto, offerte digitali, comandi vocali e opportunità di innovazione”, Rai Libri, 2022.

Il programma della giornata è particolarmente nutrito. All’inizio della giornata i saluti istituzionali dei vertici dell’Ateneo (il Rettore Massimiliano Fiorucci, il Direttore generale, Pasquale Basilicata, e il Direttore del Dipartimento Filosofia Comunicazione e Spettacolo, Roberto Morozzo della Rocca) e di Alberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria.

Seguirà la tavola rotonda “Le sfide della radio nell’ecosistema audio suono” (moderata da Marta Perrotta, delegata del Rettore alla Comunicazione per Roma Tre) che vedrà tra gli altri la partecipazione della Commissaria Agcom, Elisa Giomi, del Direttore di Radio Rai, Roberto Sergio, della Direttrice dell’Ufficio Studi Rai, Claudia Mazzola, e le conclusioni di Franco Siddi, Presidente di Confindustria Radio Tv.

Alle 12 il confronto si sposterà sul tema “Da Sanremo al racconto dei fatti, l’orizzonte comune tra radio e piattaforme”.

Ne discuteranno, moderati da Filippo Solibello di Rai Radio 2: Elena Capparelli, Direttrice di RaiPlay&Digital, Federica Tremolada di Spotify, Sabrina Tinelli di Chora Media, Enzo Mazza, ceo di Fimi, Antonio Visca di One Podcast. Conclusioni di Enrico Menduni. Nel pomeriggio saranno protagoniste le radio universitarie, a partire dall’esperienza quasi decennale di Roma Tre Radio, diretta da Marta Perrotta. Dalle 17 alle 18 diretta con NoName Radio l’ultima nata in casa Rai.

L’iniziativa rientra negli eventi del trentennale dell’Università degli Studi Roma Tre.