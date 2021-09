Wrestling, morta a 46 anni Shannon “Daffney” Spruill

È morta la lottatrice di wrestling Shannon Daffney Spruill, aveva 46 anni e si sarebbe suicidata.

Lutto nel mondo del Wrestling per la morte di Shannon Spruill, conosciuta dagli amanti del genere con il nome di Daffney. A quanto si apprende dal portale Tomshw.it, la donna si sarebbe tolta alla vita all’età di 46 anni.

La notizia della morte della lottatrice è stato diffusa dalla SHIMMER Wrestling, la federazione nella quale Daffney ha militato per diversi anni.

Morta Shannon Daffney Spruill

Shannon Daffney da diverso tempo combatteva contro dei problemi mentali e i fan avevano cominciato a preoccuparsi delle suo stato di salute quando di recente aveva postato su Instagram un foto che la mostrava in condizioni alquanto instabili.

Morta Shannon Daffney Spruill, aveva 46 anni

Nel corso della sua carriera Shannon Daffney Spruill ha militato dal 1999 al 2001 nella WCW e dal 2008 al 2011 nella TNA, contando poi diverse apparizioni anche in federazioni indipendenti come la Ring of Honor e Shine.

Shannon Daffney Spruill è morta a 46 anni

Molti i messaggi di cordoglio da parte delle diverse federazioni del wrestling, dei fan e dei molti colleghi che hanno avuto modo di condividere con lei il ring.

La sua cara amica, Lexie Fyfe, ha poi invitato la stampa e i fan a rispettare il momento di dolore della famiglia rispettandone la privacy.