Würth presenta le ultime novità di innovazione tecnologica a Letexpo

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Würth Italia è tra i 300 espositori della seconda edizione di LETExpo – Logistics Eco, la fiera del trasporto e della logistica sostenibili, in programma da mercoledì 8 a sabato 11 marzo presso il polo fieristico di Verona. Nel padiglione 6 della manifestazione, l’azienda presenta la propria idea di transizione verso una mobilità e un’economia più sostenibili attraverso le ultime soluzioni sviluppate. È questo il caso delle tecnologie immersive del Würth Phygital Hub, uno spazio che unisce mondo fisico e digitale, permettendo ai visitatori di scoprire nuovi scenari e opportunità per le aziende del settore. Le tecnologie di realtà mista e olografica consentono di svolgere diverse attività da remoto, un esempio di servizio che risponde ai più moderni standard di efficientamento energetico e sostenibilità. Durante l’evento, il personale di Würth sarà a disposizione dei visitatori per presentare l’intera gamma di prodotti e servizi dedicati ai professionisti della logistica, una serie di soluzioni che, in linea con i valori di Würth promuovono un approccio più digitale, sicuro e sostenibile.

“Grazie a LETExpo, aziende che credono nell’importanza della digitalizzazione e della sostenibilità come Würth hanno l’occasione di dimostrare come l’innovazione possa giovare all’intero settore in cui operano, rivoluzionando l’approccio al mercato, alla logistica e alla mobilità che lo caratterizzano”, ha dichiarato Nicola Piazza, Amministratore Delegato di Würth Italia. “Grazie alle potenzialità della realtà mista e della realtà aumentata, Würth accompagna e supporta le imprese verso un futuro più sostenibile, rispondendo alle nuove esigenze dei clienti, semplificando i processi di acquisto e di tutta la supply chain e coniugando risparmio di tempistiche, costi, e consumi.”

Le tecnologie immersive del Phygital Hub offrono soluzioni innovative per tutte le attività di Würth, dalle richieste di assistenza e manutenzione da remoto grazie ai servizi HoloLink e HoloMaintainance, alla presentazione di prodotti a distanza con HoloShowroom e HoloStore, dalle tecnologie di HoloProject, che consente la progettazione di macchinari e impianti grazie alla visualizzazione in diversi contesti e spazi. LETExpo – Logistics Eco è il nuovo evento fieristico con focus sulla logistica, sui trasporti e sull’intermodalità sostenibile organizzato da Alis Service in collaborazione con Veronafiere e promosso da Alis.