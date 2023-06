Wta Eastbourne 2023, Camila Giorgi sconfitta in semifinale

(Adnkronos) - Camila Giorgi sconfitta oggi in semifinale al torneo Wta di Eastbourne 2023. L'azzurra è stata battuta dalla russa Daria Kasatkina, nona testa di serie, che si è imposta per 6-2, 7-5..Match senza storia nel primo parziale. Nel secondo set, Giorgi cede il servizio ma ...

(Adnkronos) – Camila Giorgi sconfitta oggi in semifinale al torneo Wta di Eastbourne 2023. L'azzurra è stata battuta dalla russa Daria Kasatkina, nona testa di serie, che si è imposta per 6-2, 7-5..

Match senza storia nel primo parziale. Nel secondo set, Giorgi cede il servizio ma ha la forza per recuperare il break e risalire fino al 5-5. L'obiettivo di approdare al tie-break però fallisce, l'azzurra cede ancora la battuta e finisce k.o. fermandosi in semifinale proprio come un anno fa. Kastkina sfiderà in finale la statunitense Madison Keys, numero 25 del mondo, che supera la connazionale Coco Gauff, numero 7 Wta e quinta testa di serie, per 6-3, 6-3 in un'ora e 23 minuti.