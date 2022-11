Wurstel Fiorucci Suillo ritirati dal mercato per presenza di allergeni: il lotto richiamato

Un lotto di wurstel Fiorucci Suillo è stato ritirato dal commercio in via precauzionale, per il possibile rischio di allergeni.

L’allarme è stato lanciato dal Ministero della Salute sul sito ufficiale, in cui è apparso l’avviso di richiamo.

Minstero della Salute: wurstel Fiorucci ritirati dal mercato per presenza di allergeni

Nella sezione dedicata ai richiami sul sito ufficiale del Ministero della Salute è apparso oggi, venerdì 18 novembre, l’avviso di richiamo precauzionale di un lotto di wurstel Fiorucci Suillo. L’alimento è stato prodotto dall’azienda Cesare Fiorucci Spa, nello stabilimento di Santa Palomba e il suo marchio di identificazione è CE IT 272 L.

Questi wurstel sono venduti in diversi supermercati in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto 02441. La data di scadenza presente sulla confezione è 09/01/23.

La nota del Ministero della Salute

Come sempre avviene in questi casi, il Ministero della Salute ha rilasciato una nota in cui raccomanda a tutti coloro che hanno acquistato il prodotto in questione a non cosumarlo e, qualora fosse possibile, riportarlo, muniti di scontrino, nel supermercato in cui è stato comprato.