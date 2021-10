Wurstel ritirati dal mercato per tracce di latte: le marche ed i lotti a rischio di scatenare allergie in virtù della presenza di derivati del latte

Allergie fatali e impreviste: per questo motivo alcuni tipi di wurstel sono stati ritirati dal mercato per tracce di derivati del latte: le marche ed i lotti a rischio sono specificatamente enunciati in una nota di alert con cui il Ministero della Salute annuncia il ritiro.

Per quale motivo? Semplice, in quelle tipologie di wurstel vendute sotto l’egida commerciale di tre marchi abbastanza noti sono state rilevate proteine del latte. Chi significa?

Wurstel ritirati dal mercato: allergeni nel prodotto non dichiarati in etichetta

Che quelle proteine non dichiarate ma presenti sono degli allergeni, cioè se ingerite da persone con intolleranza marcata possono scatenare reazioni allergiche anche severe fino ad essere in alcuni casi fatali. Eppure in alcuni casi le etichette riportavano una dicitura esattamente contraria, per la precisione in altro a destra: “Senza derivati del latte”.

Proteine del latte nei wurstel ritirati dal mercato: quali sono i tre marchi

E invece i tecnici del ministero la presenza di quei derivati non la escludono affatto, perciò hanno disposto il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di würstel di puro suino venduto con i marchi Bonazza, Becher e Bona Die. Questo per la “possibile presenza di proteine del latte (allergene) non dichiarate in etichetta”.

Ecco i lotti e le scadenze dei wurstel ritirati dal mercato

I prodotti interessati sono i seguenti: Würstel di puro suino classico Bonazza, venduto in confezioni da 4 pezzi (100 grammi) con il numero di lotto 23523 e la data di scadenza 22/12/2021; Würstel di puro suino classico Bonazza, venduto in confezioni da 3 pezzi (250 grammi) con il numero di lotto 23523 e la data di scadenza 22/12/2021; Würstel di puro suino Becher, in confezioni da 3 pezzi (250 grammi) con il numero di lotto 23523 e la data di scadenza 08/01/2022; Würstel di puro suino Bona Die, in confezioni da 4 pezzi (100 grammi) con il numero di lotto 23523 e la data di scadenza 22/12/2022.