WWF con "Kung Fu Panda 4", per sensibilizzare sulle specie a rischio

Roma, 15 mar. (askanews) – In attesa dell’uscita nei cinema italiani di “Kung Fu Panda 4” il 21 marzo, e in vista della Giornata Mondiale del Panda il 16 marzo, il WWF e DreamWorks Animation si sono uniti per sensibilizzare sulle difficoltà e le minacce che subiscono tutti i giorni le specie animali rappresentate nel film. Hanno lanciato anche un video, interpretato da Jack Black, voce ufficiale del panda Po nel film d’animazione, che esorta le persone a essere parte attiva nella protezione dell’ecosistema in salute.

Proprio come Po, il panda protagonista del film, assume il ruolo di Guida Spirituale, gli animali come i panda giganti, i leopardi delle nevi, le tigri (gli altri protagonisti di “Kung Fu Panda 4”), svolgono un ruolo fondamentale per mantenere l’ecosistema sano. L’invito è quello di proteggere il loro habitat e il loro futuro, con l’iniziativa che permette di adottare una delle specie presenti nel film d’animazione e sostenere i progetti che il WWF porta avanti in tutto il mondo per la tutela della biodiversità.