Strage di migranti: a Crotone la grande assenza di Giorgia Meloni

Nonostante la nota di cordoglio e la lettera inviata all’Ue, in molti hanno sottolineato l’assenza di Giorgia Melonia Crotone. La ricostruzione di Repubblica

La tragedia di Cutro

Perfettamente calata nel suo ruolo di statista, Giorgia Meloni spesso si trova a dover gestire le dichiarazioni controverse dei suoi alleati di governo, anziché concentrarsi sulle sfide politiche ed economiche del momento.

Di fronte alla tragedia del naufragio di migranti a Crotone però, non c’è barricata di governo che tenga. Dichiarazioni a dir poco fuori luogo e questioni politiche non si possono in alcun modo sottrarre alla gravità di quanto avvenuto davanti al mare di Cutro. E la visita privata del Presidente della Repubblica è stata un monito preciso in tal senso.

L’assenza di Meloni a Crotone

Dopo la strage di Crotone, la Presidente Meloni ha espresso il suo profondo cordoglio ribadendo la linea del governo di impedire le partenze “esigendo il massimo della collaborazione degli Stati di partenza e di provenienza”. Poi la lettera della Premier alla UE dove il governo ha evidenziato la necessità di “agire ora per contrastare e disincentivare le partenze illegali”. Se ne discuterà nel Consiglio Europeo del 23 marzo.

In molti però hanno sottolineato l’assenza “fisica” di Giorgia Meloni – e di altri esponenti del governo – a Crotone. Come ad esempio l’ex presidente della Camera Roberto Fico per mezzo di un’intervista.

La ricostruzione di Repubblica

Con un editoriale oggi Repubblica fornisce una versione che, ovviamente, è tutta da verificare. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano la Premier “Ha valutato fino al pomeriggio di ieri se andare in Calabria. Aveva anche lasciato un buco in agenda, per il primo pomeriggio. In modo da organizzare un velocissimo blitz nel palazzetto di Crotone, rendere omaggio alle decine di vittime che nessuno ha salvato dal naufragio, e poi decollare alla volta di Nuova Dehli. Ma alla fine Giorgia Meloni ha desistito“.

Occorre ricordare che la Presidente del Consiglio ieri a avuto un incontro bilaterale con il Primo Ministro Modi alla Hyderabad House, al termine del quale hanno rilasciato dichiarazioni congiunte alla stampa.