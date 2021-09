X Factor 2021 inizia giovedì 16 settembre, i giudici: “Non mancano i litigi, ma tra noi c’è tanta sintonia”

Sarà un'edizione contemporanea e di cambiamento. Addio a etichette e categorie. Così i quattro giudici e il nuovo conduttore presentano X Factor 2021.

Nuove carte in tavola a X Factor, dove cadono barriere, muri, divisioni. Addio alle categorie, tutto più fluido, libero ed energico. C’è chi vuole raccontare le proprie origini, chi far conoscere la propria storia e chi denunciare un’ingiustizia: un mix variegato e armonioso di mondi differenti e tutti da scoprire.

Sorprendete e sensazionale, come solo X Factor sa essere. Non mancano ironia e divertimento, anche grazie all’intraprendenza e al carisma dei quattro giudici, confermati anche per l’edizione 2021. Tra le novità, il conduttore: Ludovico Tersigni. In conferenza stampa, Emma, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli hanno presentato X Factor 2021, in onda da giovedì 16 settembre 2021.

X Factor 2021, al via la nuova edizione

16, 23 e 30 settembre ci saranno le audizioni.

Seguiranno i bootcamp, il 7 e il 14 ottobre, poi sarà il turno delle home visit, il 21 ottobre, fino ad arrivare ai live, che cominceranno il 28 ottobre, quando la trasmissione andrà in onda in diretta. Le audizioni saranno senza pubblico: “Una scelta creativa, per un’atmosfera più autentica. Poi per i live si tornerà alle esibizioni con il pubblico”, spiegano i produttori del programma.

Al timone ci sarà Ludovico Tersigni, mentre il compito di scoprire i 12 talenti toccherà come nella scorsa edizione a Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone e Hell Raton.

Delle sei puntate delle selezioni, la serata d’esordio oltre che su Sky e su Now, dove restano sempre disponibili on demand, andrà anche in onda su TV8 (che poi trasmetterà le puntate il mercoledì).

X Factor 2021, Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore

“Forza lupi”, risponde da buon romanista a chi gli manda un grande in bocca al lupo. Parlando del suo ruolo nei panni di conduttore, Ludovico Tersigni ha svelato: “Ho sempre seguito Fiorello, è un one man show straordinario.

Nella liturgia di X Factor cercherò di portare un po’ di quella luce e energia. A mio zio Diego Bianchi chiederò come sempre consigli di vita. Purtroppo non ho avuto occasione di sentire Alessandro Cattelan, ma se accadrà gli chiederò tanti consigli, perché lo stimo molto”.

Aspirazione, ambizione e grinta accomunano i giovani aspiranti concorrenti al nuovo presentatore dell’edizione. Ludovico, infatti, ha sottolineato: “La parola “conduttore” in italiano ha diversi significati. Un buon conduttore è il rame e io mi sento così. Voglio trasmettere energia”.

X Factor 2021, le parole dei giudici

I quattro giudici sono stati confermati per il secondo anno consecutivo e non trattengono l’entusiasmo.

Hell Raton ha commentato: “È stato come tornare in famiglia, c’è uno spirito bellissimo, c’è tanta sintonia sebbene non manchino le discussioni (anche animate). Ma è il bello del programma. Sono felice di essere salito di nuovo a bordo di questa nave”.

Emma non perde la sua simpatia e la sua spiccata ironia e aggiunge: “Per me fare parte del team di X Factor è molto formativo. Dopo la mia prima volta, sono sicura sarà un’esperienza che mi farà mettere in gioco”.

“Dopo l’epopea dei Maneskin a livello mondiale, X Factor racconta la musica e alimenta il cambiamento. Sarà un’edizione contemporanea. Abbiamo incontrato ragazzi con l’esigenza di raccontare emozioni e manifestare un’urgenza espressiva, prima ancora del desiderio di successo”, ha sottolineato Manuel Agnelli, veterano del programma. Lo conferma Mika, che apprezza e valorizza “le contaminazioni di generi musicali” che si fondono sul palco di X Factor.