X Factor 2022, il ritorno di Morgan a 8 anni dall’ultima edizione

Roma, 4 nov. (askanews) – Il grande ritorno di Morgan sul palco di X Factor, a distanza di 8 anni dall’ultima volta, non ha deluso le aspettative. Giovedì sera, nella seconda puntata dei live – su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – il cantautore si è esibito con uno dei suoi brani più amati, “Altrove” (che il prossimo anno festeggerà i 20 anni dalla sua pubblicazione), e ha portato la magia di David Bowie, da sempre sua fonte di ispirazione, con una sua rivisitazione di “Space Oddity”.

Un ritorno a casa atteso che ha anche visto l’artista, emozionato e divertito, scherzare con i giudici e la conduttrice Francesca Michielin.