Home > Cronaca > X Factor 2025: ascolti e dettagli sul cast della sesta puntata

X Factor 2025: ascolti e dettagli sul cast della sesta puntata

x factor 2025 ascolti e dettagli sul cast della sesta puntata 1760710164

Tutti i dettagli sugli ascolti e sui talenti di X Factor 2025: Scopri le ultime novità, le performance straordinarie e i giudici di questa edizione. Rimani aggiornato sulle statistiche degli ascolti e i concorrenti più promettenti di X Factor 2025.

di Pubblicato il

La sesta puntata di X Factor 2025, andata in onda giovedì 16 ottobre, ha rivelato i concorrenti ufficiali che parteciperanno ai Live Show. Con la presenza di giudici come Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, l’episodio ha catturato l’attenzione del pubblico. Questo articolo si concentra sugli ascolti della trasmissione e sugli artisti che si esibiranno nei prossimi eventi.

Ascolti della sesta puntata

Nella serata del 16 ottobre, X Factor ha registrato una media di 849.000 spettatori, ottenendo un 3,9% di share su Sky Uno, Sky Uno +1 e on demand. Questo segna un incremento rispetto alle puntate precedenti, evidenziando un crescente interesse da parte del pubblico. Di seguito un riepilogo degli ascolti delle puntate precedenti:

  • Prima puntata: 523.000 spettatori, 2,6% di share
  • Seconda puntata: 683.000 spettatori, 3,8% di share
  • Terza puntata: 596.000 spettatori, 2,9% di share
  • Quarta puntata: 784.000 spettatori, 3,6% di share
  • Quinta puntata: 740.000 spettatori, 3,5% di share
  • Sesta puntata: 849.000 spettatori, 3,9% di share

Questi numeri indicano una tendenza positiva, con il pubblico che sembra sempre più coinvolto nelle performance dei concorrenti.

I concorrenti di X Factor 2025

Durante la sesta puntata, sono stati ufficializzati i 12 concorrenti che si esibiranno ai Live Show. Ogni giudice ha presentato i propri talenti, ognuno con uno stile unico e una proposta musicale distintiva. Di seguito, i membri delle varie squadre.

Squadra di Jake La Furia

La squadra di Jake La Furia comprende:

  • TOMASI(Alessandro Tomasi), 16 anni, di Marcon (VE), che ha interpretato “Nessuno vuole essere Robin” di Cesare Cremonini.
  • AMANDA(Amanda Bottini), 25 anni, di Roma, che ha proposto “Everybody Is Changing” dei Keane.
  • DELIA(Delia Buglisi), 25 anni, di Catania, diplomata in pianoforte classico, ha presentato un mash-up di “L’amour est un oiseau rebelle” da Carmen di Bizet e “Habanera” di Stromae con testo riscritto.

Squadra di Paola Iezzi

Paola Iezzi ha scelto i seguenti talenti:

  • VISCARDI(Vincenzo Viscardi), che ha eseguito “Family Affairs” di Mary J. Blige.
  • rob(Roberta Scandurra), 20 anni, di Catania, con “Heads Will Roll” degli Yeah Yeah Yeahs.
  • MAYU(Mayu Lucisano), ha proposto “What About Us” di Pink.

Squadra di Achille Lauro

Achille Lauro ha selezionato:

  • LAYANA(Layana Oriot), 25 anni, di Carate Brianza, che ha cantato “Pink Pony Club” di Chappel Roan.
  • Copper Jitters, una band milanese composta da Fabio Valvassori, Donato Sardone, Matteo Genesio Traisci e Matteo “Patty Red” Vazquez, con “Girls & Boys” dei Blur.
  • eroCaddeo(Damiano Caddeo), 24 anni, di Cagliari, residente a Torino, ha eseguito “Per due come noi” di Brunori Sas.

Squadra di Francesco Gabbani

Infine, la squadra di Francesco Gabbani è composta da:

  • tellynonpiangere(Giorgio Campagnoli), 23 anni, di San Venanzio (BO), con “Pastello bianco” dei Pinguini Tattici Nucleari.
  • MICHELLE(Michelle Lufo), 23 anni, di Riccione, che ha proposto “Fai Rumore” di Diodato.
  • PierC(Piercesare Fagioli), 24 anni, di Casale Monferrato (AL), con “Cinque Giorni” di Michele Zarrillo.

Con una selezione così variegata, i Live Show promettono di essere un evento imperdibile. Gli artisti si preparano a sfidarsi per conquistare il cuore del pubblico e dei giudici.