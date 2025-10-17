X Factor 2025: ascolti e dettagli sul cast della sesta puntata

Argomenti trattati
La sesta puntata di X Factor 2025, andata in onda giovedì 16 ottobre, ha rivelato i concorrenti ufficiali che parteciperanno ai Live Show. Con la presenza di giudici come Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, l’episodio ha catturato l’attenzione del pubblico. Questo articolo si concentra sugli ascolti della trasmissione e sugli artisti che si esibiranno nei prossimi eventi.
Ascolti della sesta puntata
Nella serata del 16 ottobre, X Factor ha registrato una media di 849.000 spettatori, ottenendo un 3,9% di share su Sky Uno, Sky Uno +1 e on demand. Questo segna un incremento rispetto alle puntate precedenti, evidenziando un crescente interesse da parte del pubblico. Di seguito un riepilogo degli ascolti delle puntate precedenti:
- Prima puntata: 523.000 spettatori, 2,6% di share
- Seconda puntata: 683.000 spettatori, 3,8% di share
- Terza puntata: 596.000 spettatori, 2,9% di share
- Quarta puntata: 784.000 spettatori, 3,6% di share
- Quinta puntata: 740.000 spettatori, 3,5% di share
- Sesta puntata: 849.000 spettatori, 3,9% di share
Questi numeri indicano una tendenza positiva, con il pubblico che sembra sempre più coinvolto nelle performance dei concorrenti.
I concorrenti di X Factor 2025
Durante la sesta puntata, sono stati ufficializzati i 12 concorrenti che si esibiranno ai Live Show. Ogni giudice ha presentato i propri talenti, ognuno con uno stile unico e una proposta musicale distintiva. Di seguito, i membri delle varie squadre.
Squadra di Jake La Furia
La squadra di Jake La Furia comprende:
- TOMASI(Alessandro Tomasi), 16 anni, di Marcon (VE), che ha interpretato “Nessuno vuole essere Robin” di Cesare Cremonini.
- AMANDA(Amanda Bottini), 25 anni, di Roma, che ha proposto “Everybody Is Changing” dei Keane.
- DELIA(Delia Buglisi), 25 anni, di Catania, diplomata in pianoforte classico, ha presentato un mash-up di “L’amour est un oiseau rebelle” da Carmen di Bizet e “Habanera” di Stromae con testo riscritto.
Squadra di Paola Iezzi
Paola Iezzi ha scelto i seguenti talenti:
- VISCARDI(Vincenzo Viscardi), che ha eseguito “Family Affairs” di Mary J. Blige.
- rob(Roberta Scandurra), 20 anni, di Catania, con “Heads Will Roll” degli Yeah Yeah Yeahs.
- MAYU(Mayu Lucisano), ha proposto “What About Us” di Pink.
Squadra di Achille Lauro
Achille Lauro ha selezionato:
- LAYANA(Layana Oriot), 25 anni, di Carate Brianza, che ha cantato “Pink Pony Club” di Chappel Roan.
- Copper Jitters, una band milanese composta da Fabio Valvassori, Donato Sardone, Matteo Genesio Traisci e Matteo “Patty Red” Vazquez, con “Girls & Boys” dei Blur.
- eroCaddeo(Damiano Caddeo), 24 anni, di Cagliari, residente a Torino, ha eseguito “Per due come noi” di Brunori Sas.
Squadra di Francesco Gabbani
Infine, la squadra di Francesco Gabbani è composta da:
- tellynonpiangere(Giorgio Campagnoli), 23 anni, di San Venanzio (BO), con “Pastello bianco” dei Pinguini Tattici Nucleari.
- MICHELLE(Michelle Lufo), 23 anni, di Riccione, che ha proposto “Fai Rumore” di Diodato.
- PierC(Piercesare Fagioli), 24 anni, di Casale Monferrato (AL), con “Cinque Giorni” di Michele Zarrillo.
Con una selezione così variegata, i Live Show promettono di essere un evento imperdibile. Gli artisti si preparano a sfidarsi per conquistare il cuore del pubblico e dei giudici.