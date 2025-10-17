X Factor 2025: ascolti e dettagli sul cast della sesta puntata

Tutti i dettagli sugli ascolti e sui talenti di X Factor 2025: Scopri le ultime novità, le performance straordinarie e i giudici di questa edizione. Rimani aggiornato sulle statistiche degli ascolti e i concorrenti più promettenti di X Factor 2025.

La sesta puntata di X Factor 2025, andata in onda giovedì 16 ottobre, ha rivelato i concorrenti ufficiali che parteciperanno ai Live Show. Con la presenza di giudici come Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, l’episodio ha catturato l’attenzione del pubblico. Questo articolo si concentra sugli ascolti della trasmissione e sugli artisti che si esibiranno nei prossimi eventi.

Ascolti della sesta puntata

Nella serata del 16 ottobre, X Factor ha registrato una media di 849.000 spettatori, ottenendo un 3,9% di share su Sky Uno, Sky Uno +1 e on demand. Questo segna un incremento rispetto alle puntate precedenti, evidenziando un crescente interesse da parte del pubblico. Di seguito un riepilogo degli ascolti delle puntate precedenti:

Prima puntata: 523.000 spettatori, 2,6% di share

Seconda puntata: 683.000 spettatori, 3,8% di share

Terza puntata: 596.000 spettatori, 2,9% di share

Quarta puntata: 784.000 spettatori, 3,6% di share

Quinta puntata: 740.000 spettatori, 3,5% di share

Sesta puntata: 849.000 spettatori, 3,9% di share

Questi numeri indicano una tendenza positiva, con il pubblico che sembra sempre più coinvolto nelle performance dei concorrenti.

I concorrenti di X Factor 2025

Durante la sesta puntata, sono stati ufficializzati i 12 concorrenti che si esibiranno ai Live Show. Ogni giudice ha presentato i propri talenti, ognuno con uno stile unico e una proposta musicale distintiva. Di seguito, i membri delle varie squadre.

Squadra di Jake La Furia

La squadra di Jake La Furia comprende:

TOMASI (Alessandro Tomasi), 16 anni, di Marcon (VE), che ha interpretato “Nessuno vuole essere Robin” di Cesare Cremonini.

(Alessandro Tomasi), 16 anni, di Marcon (VE), che ha interpretato “Nessuno vuole essere Robin” di Cesare Cremonini. AMANDA (Amanda Bottini), 25 anni, di Roma, che ha proposto “Everybody Is Changing” dei Keane.

(Amanda Bottini), 25 anni, di Roma, che ha proposto “Everybody Is Changing” dei Keane. DELIA(Delia Buglisi), 25 anni, di Catania, diplomata in pianoforte classico, ha presentato un mash-up di “L’amour est un oiseau rebelle” da Carmen di Bizet e “Habanera” di Stromae con testo riscritto.

Squadra di Paola Iezzi

Paola Iezzi ha scelto i seguenti talenti:

VISCARDI (Vincenzo Viscardi), che ha eseguito “Family Affairs” di Mary J. Blige.

(Vincenzo Viscardi), che ha eseguito “Family Affairs” di Mary J. Blige. rob (Roberta Scandurra), 20 anni, di Catania, con “Heads Will Roll” degli Yeah Yeah Yeahs.

(Roberta Scandurra), 20 anni, di Catania, con “Heads Will Roll” degli Yeah Yeah Yeahs. MAYU(Mayu Lucisano), ha proposto “What About Us” di Pink.

Squadra di Achille Lauro

Achille Lauro ha selezionato:

LAYANA (Layana Oriot), 25 anni, di Carate Brianza, che ha cantato “Pink Pony Club” di Chappel Roan.

(Layana Oriot), 25 anni, di Carate Brianza, che ha cantato “Pink Pony Club” di Chappel Roan. Copper Jitters , una band milanese composta da Fabio Valvassori, Donato Sardone, Matteo Genesio Traisci e Matteo “Patty Red” Vazquez, con “Girls & Boys” dei Blur.

, una band milanese composta da Fabio Valvassori, Donato Sardone, Matteo Genesio Traisci e Matteo “Patty Red” Vazquez, con “Girls & Boys” dei Blur. eroCaddeo(Damiano Caddeo), 24 anni, di Cagliari, residente a Torino, ha eseguito “Per due come noi” di Brunori Sas.

Squadra di Francesco Gabbani

Infine, la squadra di Francesco Gabbani è composta da:

tellynonpiangere (Giorgio Campagnoli), 23 anni, di San Venanzio (BO), con “Pastello bianco” dei Pinguini Tattici Nucleari.

(Giorgio Campagnoli), 23 anni, di San Venanzio (BO), con “Pastello bianco” dei Pinguini Tattici Nucleari. MICHELLE (Michelle Lufo), 23 anni, di Riccione, che ha proposto “Fai Rumore” di Diodato.

(Michelle Lufo), 23 anni, di Riccione, che ha proposto “Fai Rumore” di Diodato. PierC(Piercesare Fagioli), 24 anni, di Casale Monferrato (AL), con “Cinque Giorni” di Michele Zarrillo.

Con una selezione così variegata, i Live Show promettono di essere un evento imperdibile. Gli artisti si preparano a sfidarsi per conquistare il cuore del pubblico e dei giudici.