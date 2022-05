X-Factor, Dargen D’Amico atteso come nuovo giudice

Dopo Fedez e Ambra Angiolini, tra i giudici di X Factor vedremo anche Dargen D'Amico. Per il rapper sarà un esordio.

In questa nuova e attesissima edizione di X Factor vedremo tra i giudizi un artista d’eccezione. Dopo Fedez e Ambra Angiolini arriverà anche Dargen D’Amico. Per il rapper sarà il suo esordio. Come in molti sapranno, l’artista è reduce da un’esperienza sanremese davvero positiva: la sua “Dove si balla?” è ad oggi doppio disco di platino.

Di recente ha pubblicato inoltre l’album “Nei sogni nessuno è monogamo”.

X factor, Dargen D’Amico nuovo giudice: si torna in presenza

La nuova stagione del talent targato Sky Italia sarà segnata da una speciale e importante ripartenza.

A partire da inizio giugno le registrazioni delle Audition avverranno in presenza presso l’Allianz Cloud di Milano. Stando a quanto si legge da Sky Tg24 le date programmate sono le seguenti: 4, 5, 7, 8 e 12 giugno.

X-Factor: “Benvenuto nella nostra famiglia”

Nel frattempo X-Factor ha dato il suo saluto più caloroso al rapper. Si legge sul profilio instagram dell’artista: “Dargen D’Amico è giudice di XF2022! Benvenuto nella famiglia di X Factor”.

Classe 1980, Dargen D’Amico (al secolo Jacopo D’Amico ndr.) è nato a Milano. Il rapper e cantautore è anche fondatore di un’etichetta discografica indipendente. Nel corso della sua carriera ultradecennale, ha collaborato con diversi artisti di primo piano. Tra questi si segnala J Ax, Fabri Fibra o ancora Max Pezzali.