X Factor, Fedez ed Ambra Angiolini non vanno d’accordo? Le indiscrezioni

Tra Fedez e Ambra Angiolini, giudici di X Factor, non scorre buon sangue?

Secondo alcune voci di corridoio Fedez ed Ambra Angiolini, giudici di XFactor, non vanno d’accordo. Ovviamente molti si stanno chiedono se tutto questo sia vero.

Le selezioni di X Factor sono iniziate e il programma sta andando molto bene. Giudici nuovi e conduttrice nuova. Francesca Michielin è contenta di essere tornata lì, dove tutto è iniziato. I giudici sono: Fedez, che aveva già svolto questo ruolo in edizioni passate, Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini.

Quel dettaglio nelle storie di Instagram e l’indiscrezione di Chi

X Factor non è solo lo spettacolo sul palco, ma anche l’energia e la sintonia dei giudici e della conduttrice mentre registrano scene nel Backstage per i propri Social Network.

Il gruppo sembra affiatato, ma i seguaci del programma e dei conduttori hanno notato un dettagio: Fedez non tagga mai Ambra Angiolini nelle sue storie. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate sul settimanale Chi, tra Fedez ea Ambra “non è scattato il feelng e ci sono già stati scontri infuocati per le scelte dei cantanti“.