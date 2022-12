X Factor, Fedez in lacrime per l'eliminazione degli Omini: "Sono colpevole"

Nel corso della semifinale di X Factor 2022, gli Omini sono stati eliminati.

Fedez, dopo aver litigato con i colleghi giudici per la scelta, è finito in lacrime e si è scusato con la band.

X Factor: Fedez in lacrime per l’eliminazione degli Omini

La semifinale di X Factor 2022 ha visto andare in scena l’eliminazione degli Omini in favore dei Tropea. A decretare la cacciata della band sono stati i giudici Rkomi e Dargen D’Amico, che avrebbero potuto lasciare la scelta al pubblico.

E’ per questo che Fedez si è infuriato. Prima di finire in lacrime, ha tuonato:

Dargen D’Amico, per nulla toccato dal rimprovero di Fedez, ha replicato:

“Non sono andato al tilt, ho preferito che i giudici decidessero la sorte del ballottaggio. In questa occasione qui il voto andava dato a una prova, i Tropea hanno lottato con unghie e denti, sono diventati una band ineccepibile, invidiabile, ho votato per eliminare gli Omini. Non perché gli Omini non meritavano, tutti valgono”.