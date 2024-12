X Factor, il trionfo di Mimì nella finale a Napoli: boom d'ascolti

Roma, 6 dic. (askanews) – Mimì trionfa a X Factor 2024 nella prima finale in esterna nella storia internazionale del programma, in piazza del Plebiscito a Napoli. Con il suo giudice Manuel Agnelli e con le sue interpretazioni, la giovane cantante 17enne ha conquistato il pubblico riuscendo ad avere la meglio sui Les Votives, secondi classificati; terzi I Patagarri e quarto Lorenzo Salvetti. Per Manuel Agnelli è la prima vittoria nelle sue sei edizioni di X Factor.

La finale dello show Sky Original prodotto da Fremantle su Sky Uno/+1 e TV8, è stata la più vista delle ultime quattro stagioni con 1.765.000 spettatori medi, un dato che è in crescita del +51% rispetto alla scorsa stagione. Share tv complessiva, tra TV8 e Sky, dell’8,6%; 4.717.000 contatti tv unici. Sui social la finalissima di #XF2024 ha raggiunto oltre 574mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear, in crescita del +87% rispetto allo scorso anno.

Mimì Caruso viene da Usmate Velate (Monza-Brianza). Attraverso la sua musica vuole esprimere se stessa per comunicare le sue emozioni. Cresciuta ascoltando soul e jazz, la sua voce spazia tra il soul, l’indie e l’hip hop, per connettersi con gli altri, fine ultimo del suo progetto. Canta per scappare dalle responsabilità di un mondo noioso. Il suo percorso a X Factor è stato caratterizzato da brani spesso imponenti e impegnativi come “Figures”, il brano di Jessie Reyez che alle audizioni le aveva fatto guadagnare l’X Pass da parte del suo giudice Manuel Agnelli, “Godspeed” di Frank Ocean, “Earfquake” di Tyler, The Creator, “Don’t Beat The Girl Out Of My Boy” di Anna Calvi, “Something On Your Mind” di Karen Dalton, “I Will Survive” di Gloria Gaynor (nella versione dei Cake), “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, “Lilac Wine” nella versione di Nina Simone, “Strange Fruit” di Billie Holiday e “Mi sei scoppiata dentro il cuore” di Mina. Il suo inedito è “Dove si va”, scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi.

La serata si è aperta tra fuochi d’artificio e la performance del super ospite internazionale Robbie Williams che ha incantato Piazza del Plebiscito presentando il suo ultimo singolo “Forbidden Road” per poi tornare sul palco per un medley con le sue hit “Let Me Entertain You”, “Rock DJ” e “Angeles” facendo cantare tutti in un immenso karaoke. Paola Iezzi, per un attimo, ha svestito i panni del giudice e ha presentato live in anteprima il suo nuovo singolo “Club Astronave”, prima di farsi raggiungere a sorpresa dalla sorella Chiara per un medley dei loro grandi successi “Festival”, “Vamos a bailar”, “Furore” e Festa totale”. E nella serata è arrivato poi il momento di Gigi D’Alessio per un omaggio alla “sua” Napoli con un’interpretazione piano e voce di “Napule è” di Pino Daniele che ha scaldato i 16mila spettatori. E sono già aperti i casting per la prossima edizione di X Factor 2025.