Xi e Macron assistono a una anza folkloristica sotto il diluvio

Col du Tourmalet (Francia), 7 mag. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron e quello cinese Xi Jinping, accompagnati dalle mogli Brigitte Macron e Peng Liyuan hanno pranzato in un ristorante in alta quota “L’Etape du Berger” sul Col du Tourmalet nei Pirenei. Sotto una pioggia battente sono stati accolti da ballerini che hanno eseguito una danza folkloristica per i prestigiosi ospiti, che sono apparsi divertiti, nonostante le condizioni climatiche davvero pessime.