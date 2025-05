Xi Jinping è a Mosca: con la Russia legami sempre più stretti

Milano, 8 mag. (askanews) – Xi Jinping è arrivato al Cremlino per un colloquio con il presidente russo Vladimir Putin. Il presidente cinese ha dichiarato che Pechino starà al fianco di Mosca di fronte a “prepotenze egemoniche” durante l’incontro con la controparte russa Vladimir Putin al Cremlino. “Difenderemo con fermezza gli interessi della Cina, della Russia e del vasto numero di paesi in via di sviluppo.

Lavoreremo insieme per promuovere un mondo multipolare equo e ordinato e una globalizzazione economica inclusiva e vantaggiosa”, ha detto Xi.