Xi Jinping è in Francia, al centro della visita affari Ue e Ucraina

Roma, 6 mag. (askanews) – Il presidente cinese Xi Jinping è in Francia, prima tappa del primo viaggio europeo da cinque anni a questa parte, che lo porterà poi in Serbia e Ungheria. L’Ucraina e il complesso rapporto commerciale con l’Ue si preannunciano al centro della sua visita.

In una dichiarazione rilasciata al suo arrivo a Parigi, Xi ha affermato che i legami tra Cina e Francia sono “un modello per la Comunità internazionale di coesistenza pacifica e cooperazione vantaggiosa per tutti tra Paesi con sistemi sociali diversi”.

Il presidente cinese è stato accolto da Emmanuel Macron all’Eliseo, dove è presente anche la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Nel trilaterale Xi verrà invitato a ridurre gli squilibri commerciali e a usare la sua influenza sulla Russia per quanto riguarda la guerra in Ucraina, mentre si teme che le sanzioni sulle esportazioni verso la Russia siano aggirate dalle

aziende cinesi.

“Come concordato, vorrei proporvi di affrontare, in un primo tempo, le relazioni euro-cinesi (…) e in un secondo momento parleremo dell’Ucraina e del Medio Oriente delle due crisi maggiori, su cui il coordinamento tra noi è assolutamente decisivo”, ha dichiarato il presidente francese in apertura dell’incontro.

Nel pomeriggio è prevista una cerimonia a Les Invalides e il bilaterale Macron-Xi a cui seguirà una conferenza stampa e la cena ufficiale in onore del leader cinese all’Eliseo.