Xiaomi porta in Italia Redmi Note 14: "Guardiamo alla Gen Z"

Milano, 15 gen. (askanews) – Xiaomi ha lanciato anche in Italia la Redmi Note 14 Series, una serie di nuovi smartphone che guardano alle fasce più ampie di mercato. L’evento di presentazione si è tenuto a Talent Garden a Milano, alla presenza dei manager del gruppo cinese in Italia.

“Con la serie Redmi Note 14 – ha detto ad askanews Aria He, Head of Marketing di Xiaomi Italia – abbiamo voluto portare la qualità e le caratteristiche dei nostri prodotti flagship anche nel segmento di prezzi medi: abbiamo i 200 megapixel della fotocamera, la carica veloce da 120 Watt, più di 5000 mAh di batteria. Ma quello che è già importante è che per la prima volta Xiaomi ha aggiunto le funzioni di intelligenza artificiale anche in questo segmento di prodotto”.

In particolare la serie prevede le funzioni AI per l’editing delle fotografie, ma anche gli strumenti di Google Gemini e la ricerca “Circle to search”. E nel più ampio contesto della strategia di Xiaomi nel settore della telefonia, che al momento è ancora quello più rilevante per il gruppo, c’è anche una particolare attenzione della serie Redmi Note 14 a un segmento di mercato. “Con questa nuova serie Redmi – ha aggiunto la responsabile Marketing – vogliamo creare una connessione più forte con la Generazione Z, con i più giovani. Loro amano ascoltare musica, viaggiano, trascorrono molto tempo sui social, si sentono liberi di essere ciò che sono. La nuova serie è pensata anche per loro, perché vogliamo offrire uno strumento che gli permetta di essere davvero loro stessi”.

Accanto alla telefonia mobile Xiaomi da tempo lavora su una strategia complessiva che comprende anche la casa e la mobilità, e che riguarda anche il nostro Paese. “Siamo entrati nel mercato italiano nel 2018, sette anni fa – ha concluso Aria He – e da allora abbiamo registrato una crescita sostanziale in termini di brand awareness, che ha raggiunto il 95%, un dato molto significativo, e siamo oltre il 40% nel passaggio dalla conoscenza del brand all’apprezzamento”.

La nuova famiglia di prodotti è composta da cinque modelli di smartphone, a cui si affiancano tre nuovi prodotti AIoT: Redmi Buds 6, Redmi Buds 6 Pro e Redmi Watch 5, anch’essi presentati nell’evento milanese.