Xiaomi punta sulla Smart Life con quattro nuovi prodotti AIoT

Parigi, 22 giu. (askanews) – Xiaomi ha scelto Parigi e il centro d’arte Centquatre per lanciare quatto nuovi prodotti basati sulla Artificial Intelligence of Things. Si tratta di una nuova Smart Band da polso, di una nuova serie di smart Tv, di un modello inedito di scooter elettrico e, infine, del primo laptop due in uno di Xiaomi. Ma la giornata parigina è stata anche l’occasione per fare il punto sullo sviluppo dell’azienda in Europa occidentale e raccontare come il nuovo catalogo si inserisca nelle strategie del gruppo.

“E’ un evento – ha detto ad askanews Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia – che va più il là dei singoli prodotti che abbiamo presentato: nuovissimi come Xiaomi Book S o aggiornamenti come la Smart Band 7. Il punto per per noi è quello di mostrare e dimostrare quella che è la nostra strategia, ossia smartphone moltiplicato per AIoT, perché la nostra convinzione è che lo smartphone sia semplicemente un telecomando, un abilitatore della Smart Life, che poi arriva, come in una moltiplicazione, attraverso tutti i prodotti che abbiamo visto qui e che continueremo a vedere”.

Nello spazio della presentazione sono stati esposti anche altri prodotti, distribuiti, in una sorta di piccola fiera, per aree tematiche: dalla Smart Home ai dispositivi per la pulizia, dal fitness alle tv intelligenti. Articoli che sono rivolti, ovviamente, anche al mercato italiano, nel quale Xiaomi è molto forte a livello di smartphone.

“Direi che la situazione italiana è buona – ha aggiunto Lunardelli – ma c’è molto altro da fare, ci sono molti altri prodotti da scoprire. Il nostro portfolio in Cina si compone di oltre duemila prodotti, quindi c’è ancora tanto da scoprire. Oggi comunque un bel punto della situazione e siamo arrivati a un momento soddisfacente della nostra evoluzione”.

Un’evoluzione cha parte dall’idea di usare le tecnologie più avanzate per offrire soluzione che riguardano molti aspetti della vita di tutti i giorni, non solo quelli che siamo soliti associare all’ambito strettamente Tech.