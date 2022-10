Xiaomi: Wen, 'esploriamo premium ma pensiamo a tutti consumatori, Italia mercato chiave'

Roma, 7 ott. – (Adnkronos) – Xiaomi, come ha confermato una ricerca di Boston Consulting Group "è una delle '50 aziende più innovative del 2022' " e nel segno di questa innovazione "vogliamo esplorare anche territori più 'premium', ma senza mai dimenticare la nostra filosofia, quella di fornire prodotti di alto valore al miglior prezzo, coprendo tutte le gamme.

La serie Xiaomi 12T, appena lanciata, va proprio in questa direzione, combinando caratteristiche esclusive e professionali, come il sistema di imaging avanzato, con un prezzo non proibitivo, ma corrispondente alle sue caratteristiche tecniche". Lo sottolinea Wen Ou, General Manager Western Europe del brand cinese, reduce dalla presentazione di numerosi dispositivi, dagli smartphone alto di gamma 12T e 12T Pro a nuovi televisori, aspirapolvere, auricolari, tablet e un dispositivo indossabile.

Evidenziando le "promozioni di lancio che prevedono prezzi early bird o bundle molto interessanti" Wen spiega la volontà "di riuscire a parlare a diverse categorie di consumatori, considerando anche che proprio il mercato sta testimoniando come il ciclo di vita di uno smartphone si stia allungando e come gli acquisti stiano premiando anche la fascia più alta dell'offerta di dispositivi".

Quanto alla crescita nel nostro paese, il manager Xiaomi ricorda come "in Europa occidentale ci siamo classificati al terzo posto con una quota di mercato del 15,8%, occupando il primo posto in Spagna e il terzo nel Regno Unito, in Francia, in Germania e in Italia". "Proprio l'Italia è sempre stata per noi un mercato centrale e prioritario, grazie alla forte attenzione alla combinazione prezzo-valore del prodotto e al fatto che la reazione dei consumatori e dei nostri fan è sempre stata una preziosa guida per il futuro.

Pertanto – conclude – vogliamo continuare a lavorare con costanza e passione per portare i nostri prodotti innovativi a un numero sempre maggiore di persone in tutta Europa, Italia compresa".