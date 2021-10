Roma, 23 ott. – (Adnkronos) – Quelli che arrivano dal Pil sono "dati confortanti che ci fanno ben sperare" in un ripresa "per la quale il Paese deve dire grazie agli imprenditori, che non si sono mai fermati, anche nelle condizioni più disagiate".

Lo afferma il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti in un videomessaggio inviato al 36° Convegno dei Giovani Imprenditori. Il ministro ha sottolineato come "in questa fase storica cruciale, è un dato di fatto che in Italia abbiamo una classe imprenditoriale eccellente".