XXIII Triennale, Ersilia Vaudo: lo sconosciuto che ci definisce

Milano, 12 lug. (askanews) – La XXIII Triennale internazionale che sta per aprirsi a Milano è dedicata a “tutto ciò che non sappiamo di non sapere”. “Unknown Unknowns” è un progetto ambizioso, affascinante, che dal cosmo ci guida dentro noi stessi, seguendo le tracce dei misteri. La curatrice, l’astrofisica Ersilia Vaudo, ci ha fatto una introduzione a questo mondo profondamente sconosciuto.