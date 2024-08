Yacht affondato a Porticello, si cercano ancora i dispersi

Porticello, 20 ago. (askanews) – Proseguono le ricerche a largo di Porticello, Palermo, dei sei dispersi dopo il naufragio dello yacht Bayesian, battente bandiera britannica e con 22 persone a bordo, tra cui 10 membri dell’equipaggio; era ancorato a circa 700 metri dal porto quando è stato colpito da una tromba d’acqua; salvate 15 persone e un corpo ritrovato morto.

Tra i dispersi c’è anche il tycoon britannico Mike Lynch. Le ricerche sono proseguite anche nella notte.

Nell’ultima immersione effettuata nella tarda serata di ieri i sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti ad accedere all’interno del relitto, ispezionando alcuni locali posti sotto alla plancia di comando. Complesse le operazioni per la presenza di numerosi ostacoli e la ristrettezza dei varchi di accesso.

Si stanno pianificando le operazioni per l’apertura sul relitto di accessi più agevoli per la penetrazione all’interno, mentre si procede con difficoltà all’accesso verso le cabine dove è possibile ipotizzare, vista l’ora del naufragio, la presenza dei dispersi. Continuano parallelamente le ricerche in superficie nell’area del naufragio anche con elicottero e imbarcazione dei vigili del fuoco.