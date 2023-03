Yacht Club Punta Ala e Ibsa, Insieme Per La Vela Inclusiva

Punta Ala, 28 mar. (askanews) – Navigare insieme, oltre la disabilità e in un’ottica di sviluppo della vela para sailing. È questo l’obiettivo al centro della partnership tra Yacht Club Punta Ala e IBSA Farmaceutici, protagoniste della cerimonia che si è tenuta, presso la sede del prestigioso circolo velico di Punta Ala, per mettere ufficialmente in mare le due imbarcazioni Hansa 303 donate dall’azienda al Club.

L’iniziativa, inserita all’interno del progetto “Sailing into the Future. Together” di IBSA, condivide con lo Yacht Club di Punta Ala e IBSA la forte vocazione alla responsabilità sociale e una visione dello sport come strumento d’incontro e inclusione, in particolar modo per chi ha una disabilità.

A presentare il progetto ed a tracciarne gli obiettivi è stato Giorgio Pisani, Vice Presidente IBSA Southern Europe e leader del progetto Sailing into the future. Together: “Siamo partiti con la donazione di queste barche. Abbiamo un obiettivo a lungo termine, vogliamo arrivare in altri Yacht Club d’Europa”.

L’idea di sostenere un’iniziativa sportiva così nobile rientra tra i valori profusi da IBSA che, ormai da tempo, ha allacciato un legame stretto con il mondo dello sport. A raccontarci l’attività dell’azienda nel settore è Giuseppe Celiberti, General Manager IBSA Farmaceutici: “Metaforicamente parlando questp è un progetto di mare. Il mare è imprevisti, burrasca, calma piatta e questo è il mercato che noi affrontiamo tutti i giorni”.

Grazie alla donazione di queste due imbarcazioni, lo Yacht Club di Punta Ala potenzierà le proprie attività di vela inclusiva. Ce ne parla Alessandro Masini, Presidente dello Yacht Club Punta Ala: “La scelta di IBSA di sostenerci anche materialmente è un qualcosa di importantissimo”.

La giornata a Punta Ala si è conclusa, alla presenza del Sindaco di Castiglione Elena Nappi e del Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, con una dimostrazione pratica degli atleti che potranno usufruire delle due imbarcazioni dotate da IBSA.