Yakkyo sbarca in Borsa, con l'AI al servizio dell'ecommerce

Milano, 21 dic. (askanews) – Sbarca a Piazza Affari la pmi innovativa italiana che facilita l’ecommerce degli imprenditori digitali: Yakkyo è una società di dropshipping, permette agli store online di vendere i propri prodotti senza dover pensare ad approvvigionamento, stoccaggio e logistica. Fa tutto la società guidata dal ceo Giovanni Conforti, che automatizza i processi e semplifica sia gli acquisti che le spedizioni, anche con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

“Chiunque può attivare un ecommerce senza investire nel magazzino e senza occuparsi della logistica.

Abbiamo presentato proprio pochi giorni fa a Bangkok gli ultimi software di una suite che si chiama Pandarocket per venire incontro a tutte le esigenze degli imprenditori digitali che cercano di ottimizzare analisi di mercato e creare materiali di marketing, identificare segmenti di clientela e definire il lancio di nuovi prodotti. E’ un software che permette con attendibilità del 90% di fare forecast sulle vendite nei mesi futuri di determinati prodotti”.

Yakkyo, 3,7 milioni di valore di produzione a settembre, arriva in Borsa Italiana con una operazione di just listing, senza una raccolta, dopo aver chiuso nel 2017 e nel 2020 due campagne di crowdfunding che le permettono di avere un flottante del 10%.

“L’approdo in Borsa è un passaggio strategico per la crescita di Yakkio: ci aspettiamo una accelerazione della crescita organica, un consolidamento della posizione all’estero e una valorizzazione della piattaforma che sfruttando i driver dell’Intelligenza artificiale ci permetterà di offrire servizi sempre più efficienti. Ci aspettiamo un miglioramento della governance e di attrarre talenti e anche maggiore forza in possibili operazioni di M&A”. Quella di Yakkyo è la prima operazione di just listing dell’Euronext Growth Milan, all’orizzonte c’è un aumento di capitale nel prossimo biennio.