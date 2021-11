Yale, allarme bomba nel campus universitario: edifici evacuati

Negli Stati Uniti, è stato segnalato un allarme bomba presso l’università di Yale: le forze dell’ordine hanno fatto evacuare il campus.

Negli Stati Uniti d’America, è stato segnalato un allarme bomba presso l’università di Yale, in Connecticut. Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute e hanno provveduto a far evacuare il campus, effettuando sopralluoghi per mettere in sicurezza l’area.

Nel primo pomeriggio di venerdì 5 novembre, intorno alle 12:00 ora locale, le forze dell’ordine statunitensi hanno ricevuto alcune segnalazioni relative a un allarme bomba presso la prestigiosa università di Yale, situata nello Stato del Connecticut.

Dopo aver risposto svariate telefonate volte a denunciare la presenza di bombe nel campus universitario, le autorità si sono recate sul luogo e, secondo i primi riscontri effettuati, pare che siano stati individuati circa 40 ordigni.

Al momento della segnalazione, l’università di Yale ospitava studenti di ogni provenienza e nazionalità.

Le forze dell’ordine hanno disposto la chiusura di sette edifici mentre hanno avviato le procedure di evacuazione, facendo allontanare studenti, personale docenti e altri impiegati presenti nel campus. Gli evacuati sono stati indirizzati verso un luogo sicuro ossia a New Haven Green.

Inoltre, le autorità hanno isolato la porzione di campus che si trovava nel raggio di cinque isolati rispetto agli edifici evacuati e hanno chiuso le strade che circondavano l’università.

Intanto, il sito è stato raggiunto anche dall’FBI e da un gruppo di agenti afferenti alla sicurezza interna.

Nello specifico, entro le 14:35 ora locale, sono stati evacuati la Yale Art Gallery, l’University Theatre, il Jonathan Edwards College, la Bingham Hall, il Grace Hopper College, la Vanderbilt Hall, il Branford College e la Welch Hall.

In merito all’allarme bomba, il professore dell’università di Yale, Nicholas A.

Christakis, ha scritto un tweet rivelando quanto segue: “C’è un allarme bomba a Yale proprio ora. Dieci anni fa, quando ero ad Harvard, quando è successa una cosa del genere, era uno studente che voleva evitare un esame! Fu trovato entro 24 ore e accusato di un criminefederale. Spero davvero che non sia qualcosa di simile.”

There is a bomb threat at @Yale right now. Ten years ago, when I was at Harvard, when something like this happened, it was an undergraduate who wanted to avoid an exam! He was found within 24 hrs, and charged with a Federal crime. I really hope it’s not something like that. pic.twitter.com/wJTvZLIRo7

— Nicholas A. Christakis (@NAChristakis) November 5, 2021