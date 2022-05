Yara Gambirasio oggi avrebbe compiuto 25 anni: il ricordo dei genitori

Oggi, 21 maggio 2022, Yara Gambirasio, avrebbe compiuto 25 anni: il ricordo straziante dei suoi genitori e tutte le tappe della terribile vicenda

Il 21 maggio era una data speciale per Yara Gambirasio: il giorno del suo compleanno. La ragazza, in questo 2022, avrebbe spento 25 candeline e avrebbe dovuto avere ancora una lunga e bellissima vita di fronte a sè.

Yara Gambirasio, oggi sarebbe stato il suo compleanno: le parole dei genitori

Maura e Fulvio Gambirasio hanno deciso di ricordare la figlia, in quello che sarebbe stato il giorno del suo venticinquestimo compleanno: “Era sempre allegra e sorridente. Ricordatela per chi era e per cosa sarebbe stata capace di dare agli altri, per la sua passione e le sue abilità. Non per quello che le è successo.”

Yara Gambirasio, le tappe della sua storia

La piccola Yara aveva solo tredici anni quel 26 novembre del 2010, quando di lei si persero le tracce.

La ragazzina era andata nella palestra dove si allenava come ginnasta per consegnare una cassetta che sarebbe stata utile per il saggio che avrebbe dovuto fare da lì a pochi giorni. Da quel momento di lei non si seppe più nulla fino a febbraio 2011, quando il suo corpo venne ritrovato in un campo di Brembate. La ragazza era stata uccisa da un’arma da taglio. I sospetti, grazie ad un lavoro sul DNA, andarono subito nella direzione di Massimo Bossetti.

Passarono tre anni e nel giugno del 2014 Bossetti fu arrestato con l’accusa di omicidio. Nel 2021, i giudici della Corte d’Assise di Bergamo hanno rigettato la richiesta degli avvocati di Bossetti di aver accesso ai reperti del processo e il loro assistito è stato condannato all’ergastolo.