Yarden Bibas ai suoi cari: mi scuso, non sono riuscito a proteggervi

Zohar, 26 feb. (askanews) – L’ex ostaggio israeliano Yarden Bibas, la cui moglie e i cui due figli piccoli sono stati uccisi durante la prigionia a Gaza, si scusa per non aver protetto la sua famiglia durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. “Shiri, mi scuso per non essere stato in grado di proteggervi tutti”, ha detto nel suo emozionante elogio funebre al funerale a Zohar della moglie Shiri e dei loro due figli piccoli, Kfir e Ariel, in un cimitero vicino al Kibbutz Nir Oz, dove i quattro membri della famiglia sono stati rapiti.