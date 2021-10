Yaris Cross Hybrid: il nuovo SUV compatto e versatile di Toyota

Toyota non smette mai di stupire, e il nuovo SUV Yaris Cross Hybrid ne è la dimostrazione. Si tratta di un’auto compatta, concorrenziale rispetto al mercato, incredibilmente stabile e potente. Vediamo quali sono tutte le caratteristiche.

La nuova Yaris Cross Hybrid è interessantissima dato che parte da un’evoluzione della tradizionale Yaris. La struttura ricalca per molti versi quella della famosa berlina Toyota, ma i volumi incrementati sono assolutamente funzionali alle necessità quotidiane. Cross Hybrid è infatti un SUV atipico quasi di un segmento intermedio, fatto sia per la città sia per viaggi lunghi, mantenendo comunque stile ed eleganza. Il prezzo di listino concorrenziale ne aiuterà sicuramente la diffusione: il modello base parte infatti da 25.400 euro.

Yaris Cross Hybrid: tutte le specifiche sul motore

Il nuovo SUV Toyota ha due motori orchestrati dalla tecnologia Synergy Drive. Il primo è endotermico a benzina (93 CV o 68 kW di potenza) e gestisce prestazioni maggiori, il secondo è elettrico e raggiunge la potenza di 80 CV/59 kW. La potenza di sistema complessiva ammonta quindi a 116 CV. Molto interessante notare come il motore elettrico sostituisca anche il classico avviamento a benzina: ciò significa che in città, dove le velocità sono contenute, è possibile sfruttare totalmente l’elettrico consumando pochissima benzina.

Il motore elettrico mild-hybrid è alimentato da un propulsore che stocca l’energia all’interno delle batterie, per poi essere immessa nel sistema in fase di accelerazione. Naturalmente il motore elettrico viene ricaricato anche dall’energia termica delle frenate. Si tratta quindi di un’auto abbastanza potente che è molto gratificante anche in percorsi extraurbani e viaggi particolarmente lunghi. Il motore è infine particolarmente silenzioso e offrirà tutte le comodità di viaggio ai passeggeri.

A questa caratteristica si aggiunge il marchio di fabbrica Toyota: la posizione di guida alta e la maneggevolezza dello sterzo renderanno facile la guida in contesti caotici e urbani. Previsto anche un modello con trazione integrale alimentata da un piccolo motore elettrico supplementare: ideale in caso di strada ghiacciata, percorsi impervi o sdrucciolevoli.

Intrattenimento e infotainment: le novità di Cross Hybrid

La casa giapponese non delude mai in fatto di tecnologia di bordo e Cross Hybrid non fa eccezione. Il sistema Smart Connect si affida a uno schermo da nove pollici con user experience migliorata. La comunicazione verso l’esterno è garantita da una connessione internet autonoma che funziona grazie alla scheda SIM mobile. Naturalmente il sistema è già predisposto per essere compatibile con Apple Car Play e Android Auto con cavo. In un secondo momento sarà implementata anche la modalità wireless.

Si cerca di evitare la presenza di tasti fisici, nonostante alcuni siano necessari per praticità (come quelli dell’aria condizionata). L’implementazione con tutte le maggiori applicazioni, fra cui quelle per la musica e quelle per la navigazione è totalmente funzionale: è possibile adoperarle senza distrarsi dalla guida.

L’auto piacerà assolutamente in Italia, sia per il prezzo competitivo, sia per il design compatto, sia ancora per i ridottissimi consumi energetici. Affidarsi ancora una volta alla casa giapponese è un’ottima idea.

Noleggio a Lungo Termine: un’alternativa all’acquisto

La formula del Noleggio Auto a Lungo Termine, sempre più diffusa tra aziende e privati, consente di avere a disposizione un’autovettura sempre nuova (l’auto viene ordinata nel colore/motorizzazione e con gli optional scelti dal cliente) per una durata variabile dai 12 ai 60 mesi con percorrenza concordata, a fronte del pagamento di un canone mensile che include tutti i servizi, assicurazione RCA, furto ed incendio, manutenzione ordinaria e straordinaria. Noleggio Semplice, azienda leader online nel settore NLT, propone Toyota Yaris Cross alle seguenti condizioni:

Anticipo 4.000€ i.e. , durata noleggio 36 mesi, canone mensile € 199/mese i.e.

, durata noleggio 36 mesi, canone mensile € 199/mese i.e. Anticipo Zero, durata noleggio 36 mesi, canone mensile € 319/mese i.e.

Noleggio Semplice offre infinite possibilità di personalizzazione della percorrenza e della combinazione durata/anticipo/canone. Tutte le offerte sono disponibili al seguente link: https://www.noleggiosemplice.it/noleggio-lungo-termine