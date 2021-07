Yemen, appello Unhcr dopo 6 anni di conflitto

Roma, 13 lug. (askanews) – Oltre 20 milioni di persone in stato di grave bisogno, 1 bambino su 4 colpito da malnutrizione acuta: sono alcune delle drammatiche cifre che descrivono la condizione della popolazione yemenita, messa in ginocchio dalla più grave fra le crisi umanitarie, dopo 6 anni di un conflitto di cui non si intravede la fine. L’Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR), a fianco di uomini, donne e bambini per alleviarne le sofferenze e rispondere agli immensi bisogni, lancia un appello accorato: “Situazione disperata, serve un grande aiuto da parte di tutti”.