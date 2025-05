Yemen, Houthi rivendicano lancio missile contro aeroporto Tel Aviv

Roma, 9 mag. (askanews) – I ribelli Houthi yemeniti hanno rivendicato l’attacco contro l’aeroporto di Tel Aviv in Israele, dove l’esercito israeliano ha detto di aver intercettato il lancio di un missile proveniente dallo Yemen. Il portavoce militare Yahya Saree, ha dichiarato:

“La forza missilistica delle Forze Armate yemenite ha condotto un’operazione militare di alta qualità contro l’aeroporto di Lod, noto all’occupazione israeliana come aeroporto Ben-Gurion, nella regione occupata di Jaffa, con un missile balistico ipersonico.

Il missile ha colpito con successo il bersaglio. I sistemi di intercettazione del nemico non sono riusciti a fermarlo, costringendo milioni di coloni sionisti a rifugiarsi nei rifugi e interrompendo le operazioni aeroportuali per quasi un’ora”.

“La forza aerea dei droni delle Forze armate yemenite ha condotto un’operazione militare prendendo di mira un obiettivo nemico israeliano di vitale importanza nella regione occupata di Jaffa, utilizzando un drone ‘Yafa’”, ha aggiunto.

“Le forze armate yemenite ribadiscono il loro avvertimento alle compagnie aeree che non hanno ancora rispettato la decisione di vietare i voli: devono interrompere immediatamente i voli verso i territori palestinesi occupati, come hanno fatto altre compagnie aeree”, ha messo in guardi