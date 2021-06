New York, 21 giu. (askanews) – Gli yogini tornano in presenza, ben distanziati, a Times Square a New York per partecipare all’evento di yoga che celebra l’International Yoga Day, che cade il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate. La pratica si è svolta dalle 7.30 alle 20.30 (del 20 giugno), per un totale di 7 sessioni gratuite in occasione della settima edizione della Giornata internazionale dello Yoga.

La precedente edizione si era svolta da remoto.

(immagini Afp)