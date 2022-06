Yoga day, in India si pratica tra i monumenti patrimonio Unesco

Roma, 21 giu. (askanews) – Centinaia di persone partecipano all’Ottava Giornata internazionale dello Yoga praticando tra i monumenti di Pattadakal, nello Stato indiano di Karnataka, sito patrimonio mondiale dell’Unesco. L’anno scorso gli eventi a causa del Covid in India non si sono tenuti in presenza. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, quest’anno è andato a praticare a Mysore, città culturale del Karnataka.

Shivayogi Kalasad, segretario, governo del Karnataka:

“Celebriamo il 75esimo anniversario della nostra indipendenza in India.

Il governo indiano ha individuato 75 luoghi simbolici, Pattadakal è uno di questi. Oggi, in occasione della Giornata internazionale dello Yoga, il primo ministro indiano e i governatori degli Stati hanno organizzato questo tipo di porgramma per inculcare la pratica dello yoga nella sussistenza delle persone”, ha spiegato.

Lakshmi Gowdar, insegnante di yoga:

“Pratico lo yoga da 25 anni, pratico la meditazione, il pranayama, etc. Non mi accontento di praticare, insegno anche ai miei studenti il benessere e la trasformazione mentale.

Lo yoga è così importante per noi come il cibo e l’acqua”.

