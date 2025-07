Young Innovators Business Forum, Angi: eccellenza Leonardo Hotels

Roma, 1 lug. (askanews) – La IV edizione dello Young Innovators Business Forum di Milano, organizzato da ANGI, rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita per giovani imprenditori, professionisti e aziende interessate all’innovazione. La presenza di Leonardo Hotels tra i partner dell’evento conferma l’interesse del settore alberghiero per le tematiche legate al progresso tecnologico e alla trasformazione dei modelli di business.

Leonardo Hotels, con la sua rete di strutture in Europa, dimostra un impegno costante nel supportare iniziative che favoriscono la crescita delle nuove generazioni, sostenendo progetti volti alla digitalizzazione, alla sostenibilità e allo sviluppo di nuove competenze. La sua partecipazione allo Young Innovators Business Forum evidenzia la volontà di creare un ponte tra il mondo dell’ospitalità e quello dell’innovazione, favorendo sinergie tra imprenditori e start-up.

A tal proposito, il Country General Manager Italy, France and Hungary di Leonardo Hotels, Raphael Carmon: “Siamo un’azienda molto giovane e crediamo di dover stare al passo con le tendenze, di dover progredire con le innovazioni. Crediamo che in Italia la partnership con la vostra organizzazione sia importante per entrambe le parti, perché crediamo nell’innovazione italiana e nei nostri giovani partner commerciali. Venite a trovarci dal 1° agosto. Il NYX Hotel di Roma sarà l’hotel più chiacchierato e giovane, con tanta buona musica, buon cibo e tanto divertimento: questo è il posto giusto” – ha dichiarato.

L’evento, riconosciuto per la sua capacità di aggregare talenti e idee, consente ai partecipanti di entrare in contatto con realtà affermate e con esperti del settore, favorendo l’interscambio di esperienze e strategie vincenti. La partnership con Leonardo Hotels, quindi, non è solo un segnale di apertura al cambiamento, ma anche un’opportunità per far emergere nuove prospettive nel mondo del business e dell’innovazione.