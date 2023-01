Youtuber francese di 23 anni vuole il suicidio assistito: "La mia vita non è un dibattito"

Il caso che da giorni sta sconvolgendo l’opinione pubblica in Francia: la giovanissima youtuber Olympe, 23 anni appena, ha confermato con un post su Instagram di voler affidarsi molto presto al suicidio assistito in Belgio.

La giovane è nota Oltralpe per i suoi approfondimenti sul tema della salute mentale, intorno al quale ha costruito la sua identità online su Youtube.

Chi è Olympe: la storia della youtuber francese

Ad oggi sul suo canale la giovane vanta oltre 250.000 iscritti e parla di salute mentale e di disturbi psichici, come quello che purtroppo l’ha colpita, ovvero il disturbo dissociativo della personalità.

Lily (questo il suo vero nome) racconta su Instagram di voler fare ricorso al suicidio assistito entro la fine del 2023, nonostante abbia confermato che la sua decisione non è direttamente legata alla sua malattia mentale.

Piuttosto, l’influencer racconta che la decisione è legata ad un passato molto traumatico che ha vissuto e che ancora la tormenta.

“Questa storia non è un dibattito. La mia vita non dev’essere un dibattito. […] La mia vita la percepisco, ma la subisco anche” ha commentato su Instagram, rispondendo così ai numerosi commenti dei follower che hanno cercato di dissuaderla.

I commenti di odio, tra l’altro, sono uno dei motivi che l’hanno spinta a volersi suicidare:

Qualche tempo fa una youtuber americana si è suicidata e all’improvviso è riuscita ad ottenere molto follower, e questo anche se sui social la tormentavano. E no, degli hashtag #jesuisolyme e delle emoji con le colombe nei commenti non mi faranno cambiare idea.

In questo momento la ragazza si trova in Thailandia. Stando alle sue dichiarazioni quando tornerà si recherà subito in Belgio per prepararsi a questi suoi ultimi mesi di vita. Qui sotto potete recuperare il video shock del suo annuncio.