Yuval Raphael, l'israeliana sopravvissuta al 7 ottobre all'Eurovision

Roma, 5 mag. (askanews) – Yuval Raphael, 24 anni, rappresenterà Israele all’Eurovision Song Contest dopo aver vinto il reality show israeliano Rising Star. Per lei la musica, ha raccontato, è sempre stata una via di guarigione: un tempo dalla sua timidezza, adesso dal trauma, dopo essere sopravvissuta agli attentati del 7 ottobre, nascondendosi, fingendosi morta, tra i cadaveri di decine di ragazzi uccisi dagli uomini armati di Hamas al Nova Festival.

“La mia storia personale con la musica è che è sempre stata per me terapeutica, anche dopo l’attentato del 7 (ottobre), l’ho sempre sentita come se fosse qualcosa che guarisce la mia anima”.

La canzone che porterà alla competizione a Basilea, in Svizzera, “New Day Will Rise” ha un significato particolare, ha raccontato, e spera porti un messaggio di speranza. “Sento che questa canzone rappresenta davvero la speranza ai miei occhi, che diffonde amore, solidarietà e unione; e questo è esattamente il messaggio che mi piacerebbe portare al mondo”.

E sull’Eurovision ha aggiunto: “Prima di tutto, sono molto emozionata, molto onorata. Mi sento molto fortunata ad avere questa incredibile opportunità, a potermi esibire su questo enorme, incredibile palcoscenico e a rappresentare il mio Paese”.