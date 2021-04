Zac Efron ha fatto ricorso alla chirurgia plastica?

Zac Efron è al centro di alcune polemiche social. Secondo alcuni fan, l’attore di Hollywood avrebbe fatto ricorso ad alcune punturine sul viso.

Uno degli attori che piu di ogni altro ha segnato l’infanzia di tutti gli adolescenti è stato, senza ombra di dubbio, Zac Efron. Tutti ricordano la sua partecipazione al famosissimo High School Musical. Tutti, almeno una volta nella vita, hanno avuto modo di vederlo.

Chi non si è immedesimato nel bellissimo e popolare Troy Bolton. Quale ragazza non ha mai desiderato di essere l’intelligente Gabriella. Adesso, a distanza di più di 15 anni dal famoso film, Zac ha continuato a fare l’attore. Ieri, 22 aprile 2021, è stata la Giornata mondiale della terra. In questa occasione, il divulgatore scientifico Bill Nye ha chiamato a raccolta molti giovani star di Hollywood per promuovere la consapevolezza di proteggere il nostro pianeta dai cambiamenti climatici.

Insomma, tutti personaggi e attori che, in un modo o nell’altro, sono legati al mondo dei giovani. Tra questi ci sono stati Justin Bieber, Zac Efron, Charli D’Amelio, Dixie D’Amelio, Tori Kelly, Steve Aoki.

Zac Efron ha fatto ricorso alla chirurgia?

L’attenzione di moltissimi fan dell’attore di Hollywood è caduta su alcuni dettagli abbastanza particolare. Infatti, sono stati tanti a criticare il nuovo aspetto di Zac Efron e, a credere che abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Se qualcuno ha solo espresso la sua opinione in modo educato, sottolineando come in questa clip l’attore sia apparso “diverso”, altri hanno esagerano arrivando a paragonare il divo americano ai vari Ken umani sparsi in giro per il mondo. Ecco alcuni commenti sull’attore:“Cosa si è fatto in faccia? Ha ritoccato qualcosa, si è gonfiato e sembra una bambola”, “Adesso è il Ken Umano, sembra sia fatto di gomma”, “Non sembra nemmeno lui, per fortuna i ricordi della sua vecchia bellezza rimangono intatti”.

