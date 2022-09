Zac Efron non si è rifatto, ma il suo volto è diventato così per un motivo che non ha nulla a che fare con la chirurgia estetica.

Zac Efron, da tempo accusato di aver rifatto il volto, ha deciso di chiarire una volta per tutta la situazione. II suo viso è cambiato per un altro motivo, che non ha nulla a che fare con l’abuso della chirurgia estetica.

Zac Efron non ha rifatto il volto

Intervistato dalla rivista Men’s Health, Zac Efron ha parlato della sua trasformazione fisica. Rispetto ai tempi in cui debuttava in High School Musical, è cambiato molto. Non a caso, in tanti lo accusano di aver abusato della chirurgia estetica per rifare il volto. La realtà, però, è completamente diversa. L’attore non ha chiesto aiuto al chirurgo, ma il suo attuale viso è frutto di un brutto incidente domestico.

Zac Efron ha avuto un incidente

Zac ha raccontato:

“No nessuna chirurgia plastica per modificare. Ho solamente avuto un incidente e mi sono rotto la mandibola. Sì, è avvenuto mentre correvo per casa con i calzini e sono scivolato, sbattendo il mento contro l’angolo di granito di una fontana. Ho perso coscienza e, quando mi sono svegliato, l’osso del mento penzolava dalla mia faccia. I muscoli facciali hanno dovuto compensare il lavoro dei muscoli masticatori mentre ero infortunato. I muscoli masticatori sono cresciuti. Sono diventati davvero, davvero grossi”.

Efron, quindi, non è rifatto. I suoi lineamenti sono diversi rispetto al passato perché ha avuto un brutto incidente domestico.

Le polemiche non si placano

Anche se Zac Efron ha sottolineato di non essere rifatto, le polemiche non si sono fermate.

Secondo parecchi fan, l’incidente alla mandibola non avrebbe mai potuto gonfiargli le labbra e alzargli i zigomi. Insomma, le accuse di aver abusato della chirurgia estetica continuano ad intasare i social.