Zaia a Stefano Gheller: "La politica deve garantire libertà di scegliere", nell'incontro si è parlato anche del sostegno economico per i disabili gravi

Luca Zaia lo ha detto con chiarezza sul caso di Stefano Gheller: “La politica deve garantire libertà di scegliere“. Dopo la decisione della Regione Veneto sul suicidio assistito il governatore incontra chi lo cerca e spiega chiaramente che le grandi questioni etiche vanno rispettate.

Durante un’ora di incontro Zaia e il disabile affetto da una grave forma di distrofia muscolare hanno parlato di un tema cruciale. La patologia di Stefano lo aveva spinto a chiedere a giugno all’Ulss 7 Pedemontana l’appoggio sanitario al suicidio assistito.

La richiesta era stata accordata per la prima volta in Veneto nei giorni scorsi. E in occasione di quella svolta normativa Zaia e Gheller hanno parlato “del sostegno economico per i disabili gravi, con confronti già attivati anche dall’assessore Manuela Lanzarin”.

Lo scopo è innalzare maggiormente i sussidi per le forme di malattie gravissime. I media territoriali spiegano anche che “Zaia ha parlato della libera scelta sul fine vita”.

Zaia: “Stare fuori dai temi etici”

Ha spiegato Zaia sul tema: “Ho sempre sostenuto che la politica debba star fuori dai temi etici, e garantire solo la libertà di scelta. Ho rifatto la carta di identità da poco, e quando mi hanno chiesto se volevo donare gli organi ho risposto di sì, ma è chiaro che spero non succeda mai.

Per il fine vita è la stessa cosa, chi lo chiede non lo fa perché vuole morire, ma perché vuole sentirsi libero di scegliere. E noi questa libertà la garantiremo sempre”.