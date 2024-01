Zaia: approvazione ddl autonomia pietra miliare, non divide Paese

Venezia, 23 gen. (askanews) – “Un grande risultato, una giornata storica, una pietra miliare”. Così il governatore del Veneto Luca Zaia ha commentato l’approvazione del ddl autonomia al Senato.

“L’autonomia è efficienza, una vera assunzione di responsabilità, la diminuzione delle catene decisionali per cui un cittadino ha un interlocutore certo”, ha detto, aggiungendo “il Paese non sarà assolutamente diviso, è una leggenda metropolitana: si pensi alla Germania che ha una autonomia importante ed è percepita da noi come una grande nazione”.