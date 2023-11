Zaia: bella giornata per Veneto, accordo Governo per 607 milioni euro

Roma, 24 nov. (askanews) – “Chi ha seguito questa giornata sa benissimo che la presidente (del Consiglio Giorgia Meloni, ndr) ha fatto il triplo salto mortale con avvitamento per essere qui. Non si tratterrà molto, ma grazie di essere qui e ancora una volta la dimostrazione che con questo governo il Veneto non si sente periferia dell’Impero”: così il governatore del Veneto Luca Zaia, nel suo intervento alla Fiera di Verona per la firma dell’Accordo per la Coesione tra il Governo e la Regione Veneto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Un ringraziamento di cuore anche al ministro (per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR , ndr) Fitto, perché con lui abbiamo fatto tutto il lavoro preparatorio, mentre gli altri criticavano noi lavoravamo. Oggi si firma con la presidente del Consiglio non solo un accordo, oggi è una giornata eccezionale per il Veneto, stiamo parlando di 607,6 milioni di euro, possiamo fare 608? Quattrocentomila li troveremo da qualche parte”, ha ironizzato Zaia, ricordando che con questi fondi si realizzeranno molte opere sul fronte ambientale, infrastrutturale, digitale sociale e culturale.