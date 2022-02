Zaia-Crozza parla cinese: lingua difficile, perché “xe tonale”

Roma, 19 feb. (askanews) – “A proposito di Olimpiadi ricordo che le prossime Olimpiadi si terranno qui in Cortina, qui in Veneto. Anche a Milano, ma Milano è un magazzino per scarponi e sci. Come passaggio di testimone Pechino-Cortina ho dovuto imparare il cinese ora vediamo se mi ricordo”: così il comico Maurizio Crozza nei panni del governatore del Veneto Luca Zaia – nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza (in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+) – che ha dovuto imparare il cinese per il passaggio di testimone delle Olimpiadi da Pechino e Cortina.

“Il cinese è una lingua difficile perché xè tonale. Per esempio se tu dici ‘Ma’ vuol dire: ‘scusi signora ha preso mica il pacco di Amazon, che c era dentro la gondoletta?’ Ma se tu dici ‘Maaaaa’ vuol dire: ‘Ciao’. Ragionateci sopra”.