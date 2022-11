Zaia: Lep? Facciamoli subito, non si usino per frenare autonomia

Roma, 17 nov. (askanews) - "La vicenda dei Lep (Livelli essenziali prestazioni, ndr) è presto detta: è prevista dalla Costituzione, se non si son fatti non è per colpa di chi vuole l'autonomia ma è per colpa del Paese che non se li è dati. Noi siamo i primi a tifare perché i Lep si facciano ...

Roma, 17 nov. (askanews) – “La vicenda dei Lep (Livelli essenziali prestazioni, ndr) è presto detta: è prevista dalla Costituzione, se non si son fatti non è per colpa di chi vuole l’autonomia ma è per colpa del Paese che non se li è dati. Noi siamo i primi a tifare perché i Lep si facciano ma non vanno utilizzati per dire che non si fanno per l’autonomia. Facciamoli subito. Non dipendono da noi, noi abbiamo interesse che si facciano”: lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, entrando alla Conferenza delle Regioni dove è iniziato il summit fra i Governatori ed il ministro delle Regioni e dell’Autonomia, Roberto Calderoli.

“Penso che si possano fare con velocità, ma non continuiamo a procrastinare all’italiana”, ha aggiunto.