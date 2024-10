Zaia: referendum Autonomia? È la democrazia, aspettiamo la Consulta

Roma, 3 ott. (askanews) - "Oggi non esiste un referendum, esiste una richiesta di poter fare un referendum" abrogativo della legge di attuazione dell'autonomia differenziata e "attenderemo in maniera rispettosa quello che deciderà la Corte costituzionale" sull'amissibilità o meno del quesito. Lo h...

Roma, 3 ott. (askanews) – “Oggi non esiste un referendum, esiste una richiesta di poter fare un referendum” abrogativo della legge di attuazione dell’autonomia differenziata e “attenderemo in maniera rispettosa quello che deciderà la Corte costituzionale” sull’amissibilità o meno del quesito. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

“In Cassazione sono state depositate 1.300.000 firme? Questa è la democrazia. Il 22 ottobre del 2017 2.328.000 veneti sono andati a votare per l’autonomia, rispettosi della Costituzione. Non ho altro da aggiungere”, ha continuato prima di incontrare a Roma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, nel primo faccia a faccia indetto con i rappresentanti delle Regioni che hanno chiesto l’avvio dei negoziati per il trasferimento delle materie “non Lep”, cioè Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte.