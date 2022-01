Zaia sulla riapertura delle scuole: “Il Cts si esprima sulla scuola o sarà un calvario”

Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, si è espresso in merito alla riapertura delle scuole e ha richiesto urgentemente un parere del Cts a riguardo.

Zaia sulla riapertura delle scuole: “Il Cts si esprima”

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nella mattinata di sabato 8 gennaio 2022, ha rilasciato all’Ansa alcune importanti dichiarazioni riguardo l’imminente riapertura delle scuole, prevista per il 10 gennaio 2022 e a tal proposito ha sollecitato il Comitato Tecnico Scientifico a esprimere il suo parere sulla delicata questione, ecco cosa ha dichiarato nello specifico:

“Sulla scuola penso sia fondamentale l’autorevole espressione scientifica del Cts, che stiamo ancora attendendo, dopo che su mia iniziativa questa richiesta è stata presentata in Conferenza Regioni e portata al Governo“.

Zaia sulla riapertura delle scuole: “Sarà un calvario”

Luca Zaia, nel corso dell’intervista rilasciata all’Ansa, nella mattinata di sabato 8 gennaio 2022, ha espresso tutta la sua preoccupazione per l’imminente riapertura delle scuole, ecco cosa ha dichiarato a riguardo:

“Abbiamo davanti uno scenario che sarà un calvario per la scuola, tra insegnanti colpiti dal Covid, altri assenti per malattia, altri ancora no vax e nuove regole della Dad”.

In sostanza, per il Presidente della Regione Veneto, la riapertura degli istituti scolastici prevista per il 10 gennaio 2022, rischia di essere soltanto:

“Una falsa apertura“.

Zaia sulla riapertura delle scuole e la necessità del parere del Cts

A conclusione dell’intervista rilasciata all’Ansa, Luca Zaia ha ribadito come sia fondamentale, che il Cts si esprima nel più breve tempo possibile sulla riapertura delle scuole, ecco cosa ha dichiarato nello specifico: