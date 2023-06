Zaini da viaggio: quale scegliere per le vacanze

In previsione delle vacanze o di qualche escursione, molti decidono di optare per lo zaino che è molto più comodo rispetto alla valigia o al trolley. In commercio sono disponibili diversi zaini da viaggio indicati per vari luoghi ed escursioni. Qui una cernita dei modelli migliore.

Zaini da viaggio

Sono elementi fondamentali per le vacanze. Rispetto ai trolley, gli zaini da viaggio sono molto più comodi, capienti e inoltre non comportano una spesa ulteriore qualora il peso non corrispondesse alle norme in vigore negli aerei o compagnie di viaggio. Al momento della scelta sono diverse le opzioni da valutare. di viaggio in programma. In caso di un viaggio molto lungo, si ha bisogno di zaini che siano capienti in modo da contenere tutto il necessario per viaggiare. Uno zaino della capacità di 40 litri è indicato per un viaggio di una settimana.

È bene considerare la capacità, quindi le dimensioni che possono dipendere sia dalla durata che dal tipocursioni da scegliere tra tanti su Amazon a seconda delle diverse esigenze e bisogni di ogni viaggiatore.

In caso di viaggi un po’ più lunghi, magari per il trekking, si consiglia di optare per degli zaini da viaggio che abbiano una capacità pari a 80 litri dal momento che possono anche contenere e trasportare le tende da campeggio. Devono poi essere comodi in modo da distribuire il peso nel modo giusto e dotato di spallacci imbottiti che è possibile regolare.

Si consiglia poi di optare per tipologie che siano particolarmente resistenti, magari come il nylon e il poliestere, indicati anche per la loro leggerezza. Un tessuto idrorepellente è l’ideale per tenere asciutti i vari oggetti in caso di intemperie e di previsioni meteo avverse, come la pioggia. Fondamentale poi la presenza di diverse tasche e scomparti per contenere tutto.

Zaini da viaggio: tipologie

In commercio o anche nei negozi di e-commerce, è possibile trovare tantissime tipologie di zaini da viaggio indicati per ogni luogo: che sia mare, montagna, ma anche città. Per esempio, lo zaino da escursione è indicato per i viaggi da trekking dal momento che è molto capiente e indicato per due o tre giorni consecutivi.

In questo caso si tratta di uno schienale particolarmente imbottito che ha una capienza che va dai 35 ai 50 litri e un peso che si aggira intorno agli 8-12 chili. Dotato di spallacci che possono essere larghi oppure imbottiti e comunque maggiormente rinforzanti per dare maggiore libertà di movimento.

Ci sono poi zaini da viaggi da trekking molto capienti con una capacità fino a 100 litri e indicati per escursioni molto impegnative. Permettono di proteggere la schiena grazie agli spallacci imbottiti che è anche possibile regolare. Hanno anche un doppio fondo che è possibile usare per il sacco a pelo. A seconda delle esperienze o esigenze, alcuni di questi zaini hanno un design modulare.

Un design modulare permette di staccare alcune parti o componenti in modo da renderlo maggiormente maneggevole durante il viaggio. Alcuni marchi noti come The North Face propongono diversi modelli adatti a ogni esigenza e bisogno durante le vacanze.

Zaini da viaggio: promozioni

Sono accessori disponibili a qualunque prezzo e promozione sul noto e-commerce di Amazon. Basta cliccare l’immagine per vedere ogni caratteristica. Sul sito si trovano anche i più bei modelli di zaini da viaggio che sono adatti per ogni escursione o trekking con una descrizione di ognuno.

1)Zaino bagaglio a mano 40x20x25

Uno zaino della capacità di 20 litri conforme alle norme di viaggio sulle compagnie Easyjet. Un modello di qualità di colore nero adatto sia per uomo che donna e indicato per diverse occasioni e viaggi. Realizzato in un materiale robusto con scompartimenti e tasche per contenere tutto ciò che si desidera e vuole.

2)Ferrino Time 35

Questo è il classico zaino adatto per le escursioni da trekking disponibile nel colore blu a taglia unica con schienale in rete, spallacci imbottiti e cintura da legare attorno alla vita. Ha due tasche laterali, una nella tasca superiore e raincover con elastici porta bastoni e capienza da 35 litri.

3)The North Face Borealis

Di colore nero in taglia unica con spallacci imbottiti e in tessuto morbido in modo da rendere confortevole il viaggio. In poliestere con cerniera dotato di tasche esterne per le bottigliette di acqua. Ha uno scomparto frontale indicato per contenere laptop e tablet. Di colore nero con cintura sui fianchi per ottenere il massimo comfort.

